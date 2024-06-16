На Садовой улице оперный певец Мариинского театра на электросамокате столкнулся с авто

Оперный певец Мариинского театра пострадал в ДТП на электросамокате в Адмиралтейском районе Петербурга, об этом 15 июня писала "Фонтанка.ру".

Заслуженный артист и солист Мариинского театра обращался за помощью медиков, которые диагностировали у 35-летнего мужчины ушиб груди и переломы ребер. Сейчас он лечится дома.

По предварительным данным, певец ехал на электросамокате по Садовой улице и врезался в дверь автомобиля. Из-за этого мужчина упал.

Напомним, что в восьми районах Петербурга будет действовать запрет на катание на электросамокатах с 12:00 17 июня до 23:59 23 июня из-за проведения Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024".

Фото: ЗАКС.Ру