Беглов и Бельский поздравили медработников с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский поздравили медицинских работников с профессиональным праздником, об этом 16 июня они сообщили в своих Telegram-каналах.

Как отметил Беглов, врачи на связи со своими пациентами не только на работе или дежурстве, а даже дистанционно по телефону или в мессенджерах.

"Не все герои носят плащи. Спасибо за то, что боретесь за нас и пропускаете через сердце историю каждого пациента", – поблагодарил врачей Беглов.

Бельский тоже поздравил медицинских работников и отметил, что их профессиональный праздник – отражение уважения общества к ним. Парламентарий выразил восхищение медицинскому персоналу.

"Искренне восхищаюсь и благодарю за самоотверженный труд! Благополучия, успехов и хорошего самочувствия – вам и вашим пациентам", – сказал депутат.

Помимо Дня медицинского работника, в Петербурге празднуют мусульманский праздник Курбан-Байрам. Из-за него некоторые улицы города были перекрыты.

Фото: Telegram-канал председателя ЗакСа Александра Бельского