В заливе у дамбы нашли тело экс-главы Красного Села Николая Колошинского

В районе дамбы водолазы нашли тело, предположительно, бывшего главы МО "Красное Село" Николая Колошинского, об этом 16 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу.

Труп извлекли из воды в ночь на воскресенье, 16 июня, и сейчас он передан на опознание. Предполагается, что погибший – бывший глава Красного Села. В четверг, 13 июня, в заливе обнаружили лодку мужчины, но его на ней не было.

Сначала экс-главу искал его сын, а потом к поискам приступили водолазы.

Главой Красного Села 77-летний Николай Колошинский был с 2009 по 2020 год. Последнее время взаимодействовал с партией "Справедливая Россия – За правду".

Фото: страница ВКонтакте Николая Колошинского