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Новости 14:44

Автомобиль Audi врезался в магазин "Буквоед" на Невском проспекте

фото ЗакС политика Автомобиль Audi врезался в магазин "Буквоед" на Невском проспекте

В самом центре Петербурга произошло ДТП с участием Audi с московскими номерами, об этом 16 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

Водитель иномарки не справился с управлением и влетел в здание на Невском проспекте напротив Гостиного двора днем в воскресенье, 16 июня. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Из-за ДТП пострадала витрина магазина "Буквоед" на Невском проспекте, в который автомобиль и врезался. Само авто получило небольшие повреждение. Также на месте появилась карета скорой помощи, однако информации о пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 16 июня, другая Audi врезалась в столб в Лахте. В результате ДТП погибло три пассажирки авто.

Фото: ЗАКС.Ру


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