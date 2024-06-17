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Новости 10:17

На Краснопутиловской улице электросамокатчик сбил шестилетнего ребенка

фото ЗакС политика На Краснопутиловской улице электросамокатчик сбил шестилетнего ребенка

В Петербурге электросамокатчик сбил шестилетнего ребенка и уехал с места происшествия, об этом 17 июня пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел в воскресенье, 16 июня, на Краснопутиловской улице. По предварительным данным, ребенок попал в больницу Раухфуса с ушибами, сотрясением и возможным переломом в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент, устанавливается личность водителя электросамоката и обстоятельства произошедшего. Уточняется, что у мальчика в день происшествия был день рождения.

Напомним, что на Садовой улице 15 июня оперный певец Мариинского театра на электросамокате столкнулся с автомобилем.

Фото: ЗАКС.Ру


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