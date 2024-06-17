Смольный устроит фуршет в Петропавловской крепости в честь Юридического форума

На Соборной площади в Петропавловской крепости проведут прием от имени губернатора в честь Петербургского международного юридического форума, следует из информации на сайте госзакупок. Конкурс на организацию мероприятия объявил 16 июня городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Прием в форме фуршета планируется провести вечером 27 июня. Максимальная стоимость закупки составляет 4,8 миллиона рублей. Ожидается, что в мероприятии примут участие не менее 1,2 тысячи человек.

Обслуживать гостей должны будут не менее четырех администраторов, а также не менее 12 барменов и 50 официантов. Для приготовления угощений планируется задействовать не менее 20 поваров.

Согласно предварительному меню, кормить участников фуршета будут в том числе черными профитролями из лосося с красной икрой, украшенными золотом, закусками с осьминогом, малиной и мятным соусом, оливками с кедровыми орешками и трюфельным маслом, а заодно и различными видами пирожков. В ассортименте предусмотрены три вида десертов, а в качестве напитков будут предлагать клюквенный морс, чай и кофе.

XII Петербургский международный юридический форум пройдет в 2024 году в период с 26 по 28 июня на территории "Экспофорума" на юге города. Ранее власти Северной столицы запретили движение на электросамокатах в нескольких районах в период проведения крупных мероприятий, одним из которых указан ПМЮФ.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру