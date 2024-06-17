"Сосновая Поляна" собралась свозить жителей на экскурсию в сыроварню

Для жителей МО "Сосновая Поляна" проведут в 2024 году ряд автобусных экскурсий общей стоимостью 3,76 миллиона рублей, следует из данных на портале госзакупок. Итоги открытого конкурса уже подведены, первоначально муниципалы были готовы заплатить за услугу до 3,9 миллиона рублей.

Конкурс объявила местная администрация муниципалитета. Согласно условиям, в период с июня по октябрь планируется провести 13 видов экскурсий для местных жителей, часть из которых будут устраивать неоднократно. В частности, по восемь мероприятий запланированы в поселок Беседа на территории Ленинградской области, а также по храмам Новгородской области, в музей "Битва за Ленинград" имени Зиновия Колобанова и в Музей истории религии.

Одна экскурсия запланирована на хлебное производство "Рижский хлеб", еще две — на сыроварню в деревне Матокса. В последнем случае экскурсантов ждет рассказ об особенностях изготовления сыров и дегустация. В рамках последней в меню должно быть представлено не менее восьми видов сыров, вяленые и копченые колбасы, а также бездрожжевой цельнозерновой хлеб.

Кроме того, муниципалитет планирует свозить местных жителей в Кронштадт и в Ораниенбаум, а также провести ночную экскурсию по городу с наблюдением за разводом мостов и экскурсию по рекам и каналам. Часть мероприятий запланирована для людей с ограниченными возможностями, передвигающихся на инвалидных колясках.

Ранее стало известно, что петербургский комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности объявил конкурс на организацию фуршета для участников Юридического форума. Стоимость мероприятия может составить до 4,8 миллиона рублей.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash