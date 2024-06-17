Фигурант дела о ложных сообщениях о минировании получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор по делу подростка, в первой половине 2022 года заявившего о взрывных устройствах, которые якобы были заложены в нескольких госучреждениях, а также в аэропорту Пулково. Всего в деле, возбужденном по ч. 2 ст. 207 УК и ч. 3 ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), насчитывается 18 криминальных эпизодов, передает объединенная пресс-служба городских судов. Весь процесс проводился в закрытом режиме.

В число объектов, которым якобы грозила террористическая опасность, вошли вторая сцена Мариинского театра, здание регионального ГУ МЧС (набережная Мойки, 85), Государственный музей истории Санкт-Петербурга, здание ГБУ "Мостотрест", детская больница и одна из общеобразовательных школ. Фигурант рассылал электронные письма с ложными предупреждениями не только о взрывах, но и о готовящихся поджогах.

Выборгский районный суд счел, что молодой человек руководствовался хулиганскими мотивами, а также стремился помешать штатной работе органов власти. Ему назначили пять лет условного срока. Свою вину несовершеннолетний признал.

Фото: ЗАКС.Ру