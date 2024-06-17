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Новости 15:38

КС разрешил полицейским брать больничный ради детей, за которыми не ухаживает мать

фото ЗакС политика КС разрешил полицейским брать больничный ради детей, за которыми не ухаживает мать

Конституционный суд рассмотрел дело бывшего полицейского из Калининградской области Вадима Щеголева, которого уволили в связи с длительным (более полутора месяцев) отсутствием на рабочем месте. Причиной его невыхода на службу стала вынужденная необходимость ухаживать за больными несовершеннолетними детьми.

В судах предыдущих инстанций бывший силовик, обжаловавший увольнение, не смог представить документы, которые бы подтверждали невозможность матери исполнять эти функции. Было установлено, что все время, проведенное Щеголевым на дому, она находилась в семье и в свободное от работы заботилась о детях.

Однако согласно позиции КС, примеров отсутствия материнского попечения может быть больше, чем перечислено в законе "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Он (перечень - прим. ЗАКС.Ру) допускает широкий круг жизненных обстоятельств, свидетельствующих о реальной необходимости ухода за больным ребенком отцом – сотрудником ОВД, и, соответственно, освобождения его на этот период от выполнения служебных обязанностей в установленном порядке", - говорится в постановлении.

Таким образом, суд подтвердил право полицейских на больничный в ситуации, имевшей место у заявителя.

Фото: ЗАКС.Ру


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