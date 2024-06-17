КС разрешил полицейским брать больничный ради детей, за которыми не ухаживает мать

Конституционный суд рассмотрел дело бывшего полицейского из Калининградской области Вадима Щеголева, которого уволили в связи с длительным (более полутора месяцев) отсутствием на рабочем месте. Причиной его невыхода на службу стала вынужденная необходимость ухаживать за больными несовершеннолетними детьми.

В судах предыдущих инстанций бывший силовик, обжаловавший увольнение, не смог представить документы, которые бы подтверждали невозможность матери исполнять эти функции. Было установлено, что все время, проведенное Щеголевым на дому, она находилась в семье и в свободное от работы заботилась о детях.

Однако согласно позиции КС, примеров отсутствия материнского попечения может быть больше, чем перечислено в законе "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

"Он (перечень - прим. ЗАКС.Ру) допускает широкий круг жизненных обстоятельств, свидетельствующих о реальной необходимости ухода за больным ребенком отцом – сотрудником ОВД, и, соответственно, освобождения его на этот период от выполнения служебных обязанностей в установленном порядке", - говорится в постановлении.

Таким образом, суд подтвердил право полицейских на больничный в ситуации, имевшей место у заявителя.

Фото: ЗАКС.Ру