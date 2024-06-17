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Новости 17:05

Суд отклонил иск КГИОП, добивавшегося ремонта блокадной подстанции

фото ЗакС политика Суд отклонил иск КГИОП, добивавшегося ремонта блокадной подстанции

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не удовлетворил иск городского комитета по охране памятников (КГИОП) к Росгосцирку. От бюджетного учреждения чиновники требовали отремонтировать здание блокадной подстанции на набережной Фонтанки в течение двух с половиной лет. 

Как сообщает петербургская редакция "Коммерсанта", суд счел, что у Росгосцирка не было возможности подготовить проектную документацию и провести работы в установленные сроки.

Год назад аналогичный иск был отклонен по той причине, что ответчик зарегистрирован в Москве.

Здание блокадной подстанции, находящееся в оперативном управлении Росгорцирка, было построено в начале 1930-х годов. В прошлом году ожидаемую реставрацию оценили в 300 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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