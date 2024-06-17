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Новости 17:30

Первым замминистра обороны стал Леонид Горнин

фото ЗакС политика Первым замминистра обороны стал Леонид Горнин

Президент Владимир Путин утвердил отставку первого замминистра обороны Руслана Цаликова. На его место 17 июня назначен 51-летний Леонид Горнин. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Уроженец Новосибирска Горнин с 2012 года работал на различных постах в Министерстве финансов, дослужившись до первого замминистра этого подразделения правительства.

"Его главные задачи – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств", - говорится о новых полномочиях чиновника в официальном Telegram-канале Минобороны.

Другими заместителями главы ведомства стали бывший первый заместитель управделами президента Павел Фрадков (сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова) и глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Отметим, что в прошлом месяце у Минобороны сменился руководитель: вместо Сергея Шойгу, проработавшего в этой должности 12 лет, ведомство возглавил Андрей Белоусов. Нынешней весной в отношении нескольких сотрудников Минобороны были возбуждены коррупционные дела.

фото: kremlin.ru


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