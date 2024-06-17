Первым замминистра обороны стал Леонид Горнин

Президент Владимир Путин утвердил отставку первого замминистра обороны Руслана Цаликова. На его место 17 июня назначен 51-летний Леонид Горнин. Указ об этом размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Уроженец Новосибирска Горнин с 2012 года работал на различных постах в Министерстве финансов, дослужившись до первого замминистра этого подразделения правительства.

"Его главные задачи – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств", - говорится о новых полномочиях чиновника в официальном Telegram-канале Минобороны.

Другими заместителями главы ведомства стали бывший первый заместитель управделами президента Павел Фрадков (сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова) и глава фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Отметим, что в прошлом месяце у Минобороны сменился руководитель: вместо Сергея Шойгу, проработавшего в этой должности 12 лет, ведомство возглавил Андрей Белоусов. Нынешней весной в отношении нескольких сотрудников Минобороны были возбуждены коррупционные дела.

фото: kremlin.ru