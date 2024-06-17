Владельцев сайта-"двойника" ЕИРЦ обязали удалить этот интернет-ресурс

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы потребовало удаления сайта, копирующего сайт Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ) — организации, которая формирует коммунальные квитанции.

Интернет-ресурс еирцспб.рф, признанный дублером, принадлежит ООО "Учет-Сервис". Антимонопольщики сочли, что его существование может вводить получателей жилищно-коммунальных услуг в заблуждение. Кроме того, ООО, путая клиентов, пользуется узнаваемостью другой организации. При этом собственных репутационных рисков фирма не несет, решили в ведомстве.

В действиях ответчика чиновники усмотрели признаки недобросовестной конкуренции. Юрлицо получило предписание УФАС.

Фото: ЗАКС.Ру