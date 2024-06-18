РБК: Манипуляции акциями СПб Биржи привели к уголовному делу

Поданное минувшей осенью заявление о банкротстве СПб Биржи, оказавшееся подложным, обернулось открытием уголовного дела. Как пишет РБК со ссылкой на источники, делом о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК), возбужденным в конце мая, занимается главное следственное управление СК. Пресс-служба биржи подтвердила эту информацию, но вдаваться в детали не стала, сославшись на тайну следствия.

"Это такая специальная статья, которая Уголовным кодексом предусмотрена для манипулятивных действий на организованных торгах", - рассказал журналистам один из собеседников.

Информация о якобы состоявшемся банкротстве СПб биржи в ноябре спровоцировала обвал цен на акции площадки. Падение составило 35%. Колебания цен могли принести прибыль неустановленным злоумышленникам и нанести особо крупный ущерб инвесторам. Впрочем, ущерб пока не подсчитан и не установлены подозреваемые: идет предварительное расследование.

Ранее подложное заявление о банкротстве биржи вызвало недовольство у Центробанка, чьи представители пожаловались силовикам.

Фото: ЗАКС.Ру