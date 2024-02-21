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Новости 16:26

Силовики изучат факты манипулирования рынком на торгах акциями СПб Биржи

фото ЗакС политика Силовики изучат факты манипулирования рынком на торгах акциями СПб Биржи

Центробанк обратился в правоохранительные органы в связи с манипулированием рынком на торгах акциями СПб Биржи. Таковые факты регулятор обнаружил после проверки, об окончании которой сообщил 21 февраля.

Банк России выяснил, что якобы поданное СПб Биржей заявление о банкротстве явилось дезинформацией злоумышленников. Она повлияла на существенное снижение цены акций в конце ноября. В действительности иска о банкротстве в Арбитражный суд Москвы не подавалось, а точнее, он был подложным.

"В результате участники рынка продавали акции на невыгодных для них условиях и фиксировали убытки", - говорится в сообщении Центробанка.

В начале ноября у СПб Биржи сменился гендиректор, эту должность занял Евгений Сердюков.

Фото: ЗАКС.Ру


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