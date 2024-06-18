Экс-глава МА "Ульянки" стал ЧПРГ в ТИК № 42

Бывший глава местной администрации МО "Ульянка" Станислав Русинович получил назначение членом избирательной комиссии с правом решающего голоса (ЧПРГ) в ТИК № 42, решение было принято на заседании Горизбиркома 18 июня. Сама упомянутая ТИК обеспечивает проведение выборов на территории упомянутого муниципалитета.

В муниципалитете Русинович более не работает. Сейчас он занимает должность начальника отдела благоустройства и дорожного хозяйства в администрации Кировского района. Выдвинут в состав ТИК он был собранием избирателей по месту работы.

Также назначение в ТИК № 25 получил Анатолий Любегин, в ТИК № 45 — София Ефищенко, в ТИК № 57 вошла Елена Мартынова от ЛДПР. Валентина Жилинская была освобождена от обязанностей ЧПРГ в ТИК № 63 и тут же получила назначение в ТИК № 62.

Кроме того, Горизбирком досрочно прекратил полномочия ЧПРГ в ТИК № 30 Николая Родина и ЧПРГ в ТИК № 33 Николая Миронюка. Последний в 2022 году подавал вместе с двумя другими членами ТИК иск к наблюдателю на муниципальных довыборах из-за его поста во "ВКонтакте". Истцы требовали взыскать с петербуржца полтора миллиона рублей.

Андрей Казарлыга, фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия / Telegram