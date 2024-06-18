В Петербурге создадут рабочую группу по созданию и реконструкции пляжей

Комиссия петербургского парламента по экологии и природопользованию решила организовать рабочую группу, призванную усовершенствовать законодательство о городских пляжах. Ее задачей станет подготовка документа, прописывающего порядок создания и реконструкции пляжей, сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Инициатива принадлежит депутату Александру Новикову, недовольному тем, как распределена ответственность за состояние пляжей между разными ведомствами. В рабочую группу, помимо законотворцев, войдут сотрудники районных администраций и четырех комитетов Смольного.

Комиссия направила письмо губернатору Александру Беглову официальное письмо. От него, в частности, попросили подумать над введением законодательного определения пляжа, а также при благоустройстве территорий такого типа подключать их к сетям водоотведения. Наконец, Новиков и его коллеги хотят, чтобы администрации районов оформляли договоры водопользования применительно к акваториям пляжей.

Накануне Роспотребнадзор обновил перечень водоемов, пригодных для купания. Как и неделей ранее, таковым признали только один водный объект.

Фото: ЗАКС.Ру