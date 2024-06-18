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Новости 14:55

Нескольким десяткам мигрантов из Гатчинского района грозит выдворение

фото ЗакС политика Нескольким десяткам мигрантов из Гатчинского района грозит выдворение

Жалобы жителей Гатчинского района на поведение иностранцев привели к проверкам мест массового скопления и проживания мигрантов из Средней Азии. Проверки совместно ведут полиция и следователи, о чем сообщает пресс-служба управления СК по Ленобласти. Речь идет о деревне Малое Верево, где участились нападения на граждан, и близлежащих населенных пунктах.

В ходе рейдов выяснилось, что свыше 60 человек из среднеазиатских республик нарушают режим пребывания в России. Всем им грозит выдворение из страны.

Некоторых сотрудников правоохранительных структур тоже подвергли проверкам. Интерес коллег к ним связан с возможным покровительством людям, допустившим размещение большого количества нелегалов в регионе.

Накануне на ситуацию обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин. Он потребовал доложить о ходе расследования дела, которое завели из-за развратных действий по отношению к несовершеннолетней (ст. 135 УК) в Малом Верево. Фигурант этого дела находится в СИЗО.

фото: СУ СК по Ленобласти (скриншот видео)


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