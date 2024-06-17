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Новости 17:56

Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях мигрантов в Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкин затребовал доклад о противоправных действиях мигрантов в Ленобласти

Ход расследования уголовного дела о развратных действиях (ст. 135 УК), возбужденного в Ленобласти в отношении уроженцев Узбекистана, заинтересовал председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он затребовал доклад о том, как продвигается следствие, передает информационный центр СК.

По официальной версии, трудовые мигранты совершали противоправные деяния в деревне Малое Верево (Гатчинский муниципальный округ). Развратные действия одного из гостей города коснулись несовершеннолетней, из-за чего жители деревни стали опасаться за здоровье своих детей. Обвиняемый мужчина находится под арестом.

Кроме того, СК упоминает о регулярных нападениях на местных жителей представителями той же диаспоры. Известно, что в Малом Верево работают пять больших предприятий, ставших местом сосредоточения мигрантов.

фото: пресс-служба СК


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