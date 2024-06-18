В Невском районе самокатчик отправил женщину в реанимацию

Петербурженка попала в реанимацию после встречи с электросамокатчиком, об этом 18 июня пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошел вечером в понедельник, 17 июня, на пешеходном переходе в Невском районе Петербурга. По предварительным данным, самокатчик сбил 52-летнюю женщину, и та ударилась головой.

Женщина попала в реанимацию с черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломами носа, ребер, ключицы и другими травмами. На данный момент, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в этот же день на Школьной улице школьника на обычном самокате сбила иномарка.

Фото: ЗАКС.Ру