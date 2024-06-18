В Петербурге возбудили дело после наезда электросамоката на женщину в Невском районе

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту наезда электросамокатчика на женщину в Невском районе, об этом 18 июня сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу.

Напомним, что инцидент произошел вечером в понедельник, 17 июня. Неизвестный двигался на электросамокате и сбил 52-летнюю женщину, которая попала после этого в реанимацию с разными травмами и переломами.

На данный момент, личность водителя электросамоката не установлена. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру