Вышедшая из КПРФ Иванова: "Я солдат этой партии"

Новый лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирина Иванова заявила 19 июня, что решение о назначении ее на руководящую должность вызвано желанием "усилить фракционность". Как именно кадровая перестановка поможет в этом вопросе — парламентарий не уточнила.

— В это сложное время мы должны собраться, мне кажется, силами и наладить диалог с обществом. Это прежде всего. Наша идеология, мне кажется, самая существенная, самая серьезная. Лучше лозунгов, сказанных Лениным, не было и не будет больше. Поэтому для усиления фракционности этой, фракцией КПРФ, было принято это решение, — сказала Иванова.

Также она объявила, что из партии вышли трое депутатов: Иванова, Александр Рассудов и Дмитрий Дмитриев. По словам Ивановой, это было сделано для того, чтобы их коллегам не пришлось принимать "непопулярное решение" об их исключении. Впрочем, Иванова заявила, что останется верна социализму и сохранит партийный билет. Вероятно, на память.

— Как давно вы с КПРФ сотрудничаете? — поинтересовался корреспондент ЗАКС.Ру.

— Хороший вопрос. Я не сотрудничаю, а член партии. Так, на всякий случай. С февраля 2011 года. "Сотрудничаю"… Я настоящий член партии. Я солдат этой партии. И давнишний солдат, — пояснила депутат.

— До сегодняшнего утра?

— До вчерашнего вечера.

Напомним, утром 19 июня стало известно, что большинством голосов был снят с должности главы фракции лидер петербургского горкома Роман Кононенко. Против проголосовали лишь сам Кононенко и Вячеслав Бороденчик.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру