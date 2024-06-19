Иванова займёт место Кононенко на посту лидера фракции КПРФ

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Петербурга сменила руководителя, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вместо главы городского горкома Романа Кононенко новым лидером станет Ирина Иванова. Об этом сообщили корреспонденту ЗАКС.Ру сама Иванова и Кононенко. Заявление в парламенте партия сделает на заседании 19 июля.

По информации Telegram-канала "Ротонда", причиной для снятия Кононенко могло стать нежелание выдвигать на выборы губернатора Бориса Зверева, избранного от КПРФ. Партия прекратила сотрудничество с ним из-за того, что он голосовал по ряду важных для партии вопросов как депутаты из "Единой России". КПРФ выдвинула на выборы губернатора кандидатуру Кононенко. Зверев тоже пошел на выборы, но в качестве самовыдвиженца.

Члены фракции называют решение о смене лидера объединения в парламенте "рабочими моментами".

Напомним, по информации "Ротонды", Зверева хотели представить как оппонента Беглова на губернаторских выборах. Сам он говорил, что не собирается баллотироваться, однако после объявления выборов передумал.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру