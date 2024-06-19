Иванова займёт место Кононенко на посту лидера фракции КПРФ

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Петербурга сменила руководителя, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Вместо главы городского горкома Романа Кононенко новым лидером станет Ирина Иванова. Об этом сообщили корреспонденту ЗАКС.Ру сама Иванова и Кононенко. Заявление в парламенте партия сделает на заседании 19 июля.
По информации Telegram-канала "Ротонда", причиной для снятия Кононенко могло стать нежелание выдвигать на выборы губернатора Бориса Зверева, избранного от КПРФ. Партия прекратила сотрудничество с ним из-за того, что он голосовал по ряду важных для партии вопросов как депутаты из "Единой России". КПРФ выдвинула на выборы губернатора кандидатуру Кононенко. Зверев тоже пошел на выборы, но в качестве самовыдвиженца.
Члены фракции называют решение о смене лидера объединения в парламенте "рабочими моментами".
Напомним, по информации "Ротонды", Зверева хотели представить как оппонента Беглова на губернаторских выборах. Сам он говорил, что не собирается баллотироваться, однако после объявления выборов передумал.