На проведение "Мотостолицы" потратят 37 млн рублей

На проведение в Петербурге международного фестиваля "Мотостолица" потратят в 2024 году немногим более 37 млн рублей, за соответствующую сумму согласился организовать мероприятие победитель конкурса. Сведения об этом опубликованы на портале госзакупок.

Заявка на организацию фестиваля исходила от городского комитета по развитию туризма. Максимальная сумма закупки составляла 37,9 млн рублей, по итогам конкурса траты из бюджета Петербурга составят 37,1 млн рублей.

Само мероприятие должно будет продолжаться в течение трех дней. Согласно информации на сайте фестиваля, он стартует 12-го и завершится 14 июля, местом проведения указана площадь Островского.

За предоставленные деньги организатор должен будет подготовить сцену и организовать проведение различных программ. В частности, запланирована установка "Шара смелости" с тремя профессиональными каскадерами, готовыми выполнять трюки внутри металлической конструкции. Также гостям фестиваля предложат выставки старых мотоциклов и мотоциклов, собранных вручную, детскую и иные программы. В документации оговаривается необходимость подготовки площадки для участников мотодвижения, на которой должны быть представлены не менее семи мотоклубов. Кроме того, в рамках фестиваля планируются демонстрационные заезды "с элементом соревнования".

На второй день фестиваля, 13 июля, должен будет состояться торжественный мотопарад с протяженностью маршрута не менее пяти километров.

Ранее стало известно о планах МО № 72 организовать празднование Дня семьи, любви и верности в начале июля. На эти цели собираются потратить не более 800 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру