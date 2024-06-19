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Новости 15:31

Татьяну Лазареву* включили в список экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Татьяну Лазареву* включили в список экстремистов и террористов

Телеведущую и актрису Татьяну Лазареву* включили в перечень экстремистов и террористов. В реестре Росфинмониторинга она числится под номером 7508. Рядом с ее ФИО стоит звездочка. Это означает, что российское государство считает 57-летнюю уроженку Новосибирска причастной к террористической деятельности.

Ранее в отношении Лазаревой* после проверки, запрошенной депутатом Госдумы Еленой Ямпольской, возбудили уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Она объявлена в розыск.

Телеведущая не возвращалась в Россию с момента начала военной спецоперации на Украине. Время от времени на нее составляют протоколы из-за несоблюдения "иноагентского" законодательства.

*Минюст внес Татьяну Лазареву в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Татьяну Лазареву в реестр экстремистов и террористов

фото: Юзефович / YouTube (скриншот)


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