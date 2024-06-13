Татьяну Лазареву* объявили в розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск телеведущую и видеоблогера Татьяну Лазареву*. Согласно карточке в базе ведомства, она преследуется по неназванной уголовной статье.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, бывшую актрису разыскивают в рамках уголовного дела о дискредитации армии (возможно, речь идет о ст. 280.3 УК).
В начале апреля высказывания 57-летней телеведущей просила проверить на предмет оправдания терроризма (ст. 205.2 УК) думский депутат Елена Ямпольская.
С начала военной спецоперации Лазарева* не возвращалась в Россию. Ее объявили иностранным агентом летом 2022 года. Из-за отсутствия иноагентской маркировки женщину штрафовали как минимум дважды.
*Минюст внес Татьяну Лазареву в единый реестр иноагентов
**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов