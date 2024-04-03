Глава комитета Госдумы попросила генпрокурора проверить высказывание Татьяны Лазаревой*

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская сообщила 3 апреля, что обратилась к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывание телеведущей Татьяны Лазаревой*. Копию письма депутат приложила к своему посту в Telegram.

В своем обращении Ямпольская сообщила об интервью Лазаревой*, в котором та "цинично прокомментировала совершаемые преступным киевским режимом террористические атаки беспилотников на наши города". Запись распространяется сейчас в Telegram-каналах, уточнила она.

В сказанном телеведущей Ямпольская заподозрила публичное оправдание терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Парламентарий попросила Краснова организовать проверку высказывания и оценить его на наличие состава уголовного преступления.

В октябре прошлого года Пресненский суд Москвы оштрафовал Лазареву* на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Назначенный ей в июне штраф за аналогичное правонарушение был на 10 тысяч рублей меньше.

*Минюст внес Татьяну Лазареву в единый реестр иноагентов

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