Суд в Москве оштрафовал Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки иноагента

Пресненский суд Москвы вынес решение по делу телеведущей Татьяны Лазаревой*, сообщило 9 октября РИА Новости. Она должна будет заплатить 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

"Суд назначил Лазаревой Т. Ю.* штраф в размере 40 тысяч рублей", — рассказали агентству в суде.

О регистрации дела в отношении Лазаревой* стало известно в сентябре. Назначенный ей штраф стал вторым по этой статье. Первое взыскание на нее наложили в начале июня.

Статус иноагента ведущая получила летом 2022 года. Она пыталась обжаловать вынесенное Минюстом решение, но не преуспела в этом.

*Минюст внес Татьяну Лазареву в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Tatiana Lazareva