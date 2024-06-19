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Новости 17:07

Кандидат в губернаторы Петербурга Джагаев о сборе подписей: "Мы занимаемся этим приватно"

фото ЗакС политика Кандидат в губернаторы Петербурга Джагаев о сборе подписей: "Мы занимаемся этим приватно"

Кандидат-самовыдвиженец в губернаторы Петербурга Иосиф Джагаев 19 июня провел пресс-конференцию о своей предвыборной кампании в офисе петербургской редакции "Аргументов и фактов". Претендент на пост высшего должностного лица рассказал о ключевых пунктах своей программы, а также поделился новостями о ходе сбора подписей. 

- Мы занимаемся этим довольно приватно. Есть определенное количество людей, которое занимается этим. Что касается муниципального фильтра - сложненький вопрос. Потихоньку двигаемся, - заявил Джагаев. 

Для того чтобы попасть в бюллетень, ему необходимо передать в Горизбирком более 70 тысяч подписей избирателей, а также минимум 155 подписей муниципальных депутатов из 84 муниципальных образований. 

Еще Джагаев рассказал, что хотел бы стать "заместителем губернатора по работе с общественностью". Этим он готов заниматься на безвозмездной основе. Также он рассказал, что в Петербурге он находится чуть больше месяца. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру о том, в каких выборах он хотел бы еще принять участие, конкретно ответить кандидат не смог. Напомним, до этого он баллотировался на выборах различного уровня в Москве.

Выборы губернатора Петербурге пройдут с 6 по 8 сентября. Для участия документы подал 21 человек. Также в эти дни пройдут муниципальные выборы в 110 муниципальных образований и дополнительные выборы в Заксобрание Петербурга. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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