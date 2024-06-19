В Петербурге дело о фиктивной постановке мигрантов на учет дошло до суда

Петербургские следователи закончили расследовать дело о фиктивной постановке мигрантов на учет, возбужденное в отношении семерых человек, и передали его в суд. Об этом сообщает региональное управление СК.

В деле имеется две статьи - 322.1 и 322.3 УК (организация незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в РФ, совершенные организованной группой). Криминальные эпизоды датируются второй половиной 2022 и началом 2023 года. Один из фигурантов имеет гражданство Узбекистана. Преступная деятельность велась как в Петербурге, так и в Ленобласти.

По версии следствия, за полгода обвиняемые незаконно зарегистрировали свыше 12 тысяч иностранных граждан. Многие из мигрантов ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за особо тяжкие криминальные деяния. Услуга в виде постановки на учет стоила 3,5 тысячи рублей.

В отдельное производство выделили дело в отношении сотрудников ГУ МВД, ответственных за вопросы миграции.

фото: ГСУ СК по Петербургу