В Шушарах устроят мастер-классы и мероприятие по экстремальным видам спорта

Местная администрация МО "Шушары" разместила 19 июня на сайте госзакупок заявку на проведение мероприятия и двух мастер-классов по экстремальным видам спорта. Всего из муниципального бюджета планируют потратить на это не более 700 тысяч рублей.

Из описания объекта закупки следует, что провести все три события планируют не позднее 31 августа 2024 года. Основное мероприятие предполагается организовать в жилом районе Славянка на Ростовской улице, для мастер-классов определили место на Школьной улице.

Варианты названия мероприятия и форматы его проведения предстоит придумать подрядчику. Ожидается, что оно будет рассчитано на молодежь, участники смогут проверить свою физическую форму на различных площадках. Также предполагается организация площадок, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Среди возможных направлений в документации указаны паркур, скейтбординг, BMX, ролики и прочее. Рампы для BMX должны быть рассчитаны на разные возрастные категории, участников должны будут обеспечить защитным снаряжением.

В муниципалитете ожидают привлечения к мероприятию не менее трех артистов или коллективов с опытом на сцене. Суммарно они должны будут выступать не менее часа, при этом длительность события должна быть не менее четырех часов. Для участников следует подготовить не менее 200 подарков, в качестве примера названы фингерборды и фингербайки.

Мастер-классы рассчитывают провести по трем спортивным направлениям, их участников потребуется обеспечить защитным снаряжением. Продолжительность их должна составить не менее двух часов.

Окончание подачи заявок намечено на 5 июля.

Ранее стало известно о намерении МО № 72 отпраздновать День семьи, любви и верности за сумму, не превышающую 800 рублей.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash