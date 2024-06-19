Кабмин счел недоработанной инициативу об ограничении доступа к книгам иноагентов

Российское правительство дало оценку инициативе, ограничивающей доступ к книгам граждан, которых объявили иноагентами. Как передает "Интерфакс", проект нормативного акта поддержан концептуально, но, с точки зрения чиновников, требует усовершенствования.

"На данный момент в законопроекте не прописано, в чем именно могут заключаться механизмы ограничения доступа пользователей к книгам", - гласит комментарий Министерства культуры.

Идеи, содержащиеся в документе, хотят обсудить с сотрудниками библиотечной сферы.

Законодательная инициатива представляет собой поправки в федеральный закон "О библиотечном деле". Ее авторы хотят наделить Минкультуры правом ограничивать доступ к книгам авторов, числящимся в реестре иноагентов, а также в реестре экстремистов и террористов.

Весной законопроект поддержали депутаты петербургского Заксобрания.

Фото: ЗАКС.Ру