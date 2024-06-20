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Новости 13:27

Арестован петербуржец, ранивший мотоциклиста выстрелом из пневматики

фото ЗакС политика Арестован петербуржец, ранивший мотоциклиста выстрелом из пневматики

В Петербурге отправили в следственный изолятор жителя Пушкина, которого обвиняют в умышленной стрельбе из окна квартиры по мотоциклисту, имевшей место в понедельник 17 июня.

Как передает объединенная пресс-служба городских судов, на обладателя пневматической винтовки "Крикет" завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК).

С помещением в СИЗО и с квалификацией дела фигурант не согласился, заявив, что не специально попал в пострадавшего из винтовки. Арестованный признал вину лишь частично. Ему предстоит пробыть под арестом как минимум до 17 августа.

Фото: ЗАКС.Ру


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