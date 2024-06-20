Горизбирком поручил лишить полномочий члена УИК из-за реестра "причастных к экстремистской деятельности"

ТИК № 7 должна будет в кратчайшие сроки принять решение об исключении из состава УИК № 787 члена комиссии с правом решающего голоса, включенного в реестр сведений Минюста о лицах, причастных к деятельности экстремистской или террористической организации. Такое поручение на заседании 20 июня дала Городская избирательная комиссия.

Материалы в Горизбирком передала Центральная избирательная комиссия по итогам проверки, проведенной совместно с Министерством юстиции. Сама проверка была связана с вступившими в силу изменениями в закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", согласно которым в избирательных комиссиях не могут состоять лица, включенные в реестр экстремистов и террористов.

"Нас проинформировала Центральная избирательная комиссия о том, что <...> в УИК № 787, это ТИК № 7, выявлен гражданин, включенный еще до формирования избирательных комиссий 10 марта 2023 года в реестр лиц, причастных к экстремистской или террористической организации", — рассказал в начале заседания председатель ГИК Максим Мейксин.

Имя члена УИК глава Горизбиркома не назвал и лишь уточнил, что тот был выдвинут от партии "Справедливая Россия — За правду". Мейксин высказался о необходимости поручить ТИК № 7 "незамедлительно" провести заседание о прекращении полномочий члена комиссии и о назначении на освободившееся место другого человека. В итоге Горизбирком дал соответствующее поручение территориальной комиссии.

В составе УИК № 787 присутствует член от СРЗП. В публичном реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга он не числится. Что касается непубличного реестра, то его ведением занимается департамент Минюста по защите национальных интересов от внешнего влияния. Получить сведения о внесении в него данных о гражданине может либо сам этот гражданин, либо избирательная комиссия.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру