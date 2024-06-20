Политолог Солонников ждет муниципальную реформу в Петербурге в 2026 году

Петербургский политолог Дмитрий Солонников предполагает, что через два года в городе может произойти муниципальная реформа, в рамках которой некоторые муниципалитеты в нескольких районах могут быть объединены в один. По мнению Солонникова, реформу смогут реализовать в 2026 году. Об этом он заявил на заседании "Экспертного клуба Петербурга" 20 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Сейчас весной мы видели, что вторую жизнь получила федеральная инициатива и с большой долей вероятности федеральный закон будет принят, соответственно, можно будет вернуться к тем идеям, которые были в нашем городе. Если так, то можно рассчитывать, что в 2026 году, одновременно с выборами в Законодательное собрание, будет проведена и муниципальная реформа, - заявил политолог.

По его мнению, существующие сегодня 111 муниципальных образований могут укрупнить до 70. Солонников подчеркнул, что на решение объединить тот или иной муниципалитет будет влиять географическое расположение границ округов. Например, города Зеленогорск, Сестрорецк и Кронштадт объединять с другими муниципалитетами необходимости нет, считает он.

Чиновники и политики Петербурга говорят об уместности укрупнения муниципалитетов минимум с 2021 года. Это, по их мнению, может положительно сказаться на распределении бюджетных средств. Представители местного самоуправления не так оптимистично относятся к этой идее.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру