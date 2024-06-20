В Петербурге закрывают сады и парки из-за ветра

Из-за сильного ветра, который валит деревья, в Петербурге закрывают сады и парки, об этом 20 июня сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.

На данный момент, как отметили в комблаге, ветер повалил в садах, парках и скверах Петербурга 25 деревьев. Последствия непогоды уже ликвидируют в парке Екатерингоф, Приморском парке и в других.

В общей сложности в Петербурге закрыли около 70 зеленых зон, если они имеют какое-либо ограждение. Решение об открытии парков будут принимать в зависимости от погоды.

Петербуржцев попросили по возможности оставаться оставаться дома и не гулять в парках.

Напомним, что в Калининском районе Петербурга на здание бизнес-центра упало дерево из-за ветра и разбило остекление.

Фото: ЗАКС.Ру