В Петербурге закрывают сады и парки из-за ветра

Из-за сильного ветра, который валит деревья, в Петербурге закрывают сады и парки, об этом 20 июня сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству города.
На данный момент, как отметили в комблаге, ветер повалил в садах, парках и скверах Петербурга 25 деревьев. Последствия непогоды уже ликвидируют в парке Екатерингоф, Приморском парке и в других.
В общей сложности в Петербурге закрыли около 70 зеленых зон, если они имеют какое-либо ограждение. Решение об открытии парков будут принимать в зависимости от погоды.
Петербуржцев попросили по возможности оставаться оставаться дома и не гулять в парках.
Напомним, что в Калининском районе Петербурга на здание бизнес-центра упало дерево из-за ветра и разбило остекление.