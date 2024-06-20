Ветер повалил дерево на бизнес-центр в Калининском районе Петербурга

В Калининском районе Петербурга сильный ветер повалил дерево на бизнес-центр, об этом 20 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области.

Уточняется, что пострадавших из-за случившегося нет. Дерево упало на здание и разбило остекление в помещении, где находились люди. В этом же здании ниже находится ресторан, оттуда никого не эвакуировали.

Ранее в комитете по благоустройству Петербурга сообщали, что непогода в городе ломает деревья и ограждения.

Напомним, что в Петербурге 20 и 21 июня ввели "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра до 17 м/с.

Фото: ЗАКС.Ру