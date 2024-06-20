Суд отправил замначальника отдела МВД на транспорте Петербурга в СИЗО по делу о взятке

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для заместителя начальника отдела охраны общественного порядка петербургского линейного управления МВД России на транспорте Санана Гусейнова по делу о взятке (п."а", "в" ч.5 ст.290 УК РФ), об этом 20 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, Гусейнов с 2022 по 2024 год получал взятку от предпринимателя за то, чтобы обвиняемый обеспечил ему беспрепятственное перемещение биоматериалов из Петербурга в Москву с помощью скоростных поездов в обход порядка оказания услуг перевозки РЖД.

В среду, 19 июня, Гусейнова задержали. Суд избрал Санану Гусейнову меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 августа 2024 года.

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