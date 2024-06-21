Полиция задержала курьера на электровелосипеде, сбившего женщину в Невском районе

Петербургские правоохранительные органы нашли 24-летнего курьера, который сбил женщину в Невском районе Петербурга, об этом 21 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Само происшествие произошло во вторник, 18 июня, на улице Подвойского. Курьер двигался по тротуару на электровелосипеде, ранее сообщалось, что на электросамокате. Молодой человек не справился с управлением и сбил 52-летнюю женщину.

Очевидцы хотели его остановить, но он скрылся, а пострадавшая попала после этого в реанимацию.

Полиция задержала курьера-мигранта и возбудила уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 268 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру