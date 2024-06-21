ГТЛК поставит в Петербург больше сотни особо больших лазурных автобусов

В Петербурге подвели итоги аукциона на лизинг 102 автобусов особо большого класса городскому "Пассажиравтотрансу", об этом 21 июня пишет "Фонтанка.ру".

Известно, что лизингодателем будет выступать ГТЛК. В "Пассажиравтотрансе" также рассказали, что в Петербург прибудут 102 автобуса "Волгабас" и "ЛиАЗ". Стоимость контракта составит 3,8 млрд рублей.

Автобусы будут вмещать в себя не менее 155 человек в салоне одновременно. Первые 50 автобус приедут в Петербург до конца октября 2024 года, а оставшиеся 52 окажутся на городских дорогах до конца ноября.

Напомним, что на прошлой неделе, 14 июня, на КАД задымился лазурный автобус марки ЛиАЗ.

Фото: ЗАКС.Ру