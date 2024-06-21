Выборгский район выделит до 8,8 млн рублей на проведение Семейного фестиваля

В Выборгском районе Петербурга проведут Семейный фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности, а заодно и Года семьи, следует из данных на сайте госзакупок. Прием заявок завершен 21 июня, конкурсная комиссия рассматривает предложения претендентов.

Максимальная сумма контракта составляет 8,8 млн рублей. Конкурс объявляла администрация Выборгского района.

Точная дата мероприятия не определена, известно лишь, что оно должно состояться в субботу или воскресенье в интервале между 13 июля и 4 августа. Сам День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Что касается места проведения, то это может быть парк или публичная зона "с элементами благоустройства и зелеными насаждениями" на территории района.

Площадку фестиваля предполагается разделить на тематические зоны для детей и взрослых, а также выделить зону "Семья". Каждую из них планируют разделить на ряд интерактивных, развлекательных и образовательных площадок с различными активностями.

Кроме того, подрядчик должен будет организовать сцену высотой не менее четырех метров с местами для зрителей перед ней. Работа ведущих и выступления артистов должны будут продолжаться не менее шести часов. Кандидатуры артистов и их репертуар должны пройти предварительное согласование, при этом в выступлениях не допускается социальная и политическая агитация, а также какая-либо дискриминация и выражение мнений "по национальным, конфессиональным темам и иным темам, способствующим общественному напряжению". Использование провокационной символики в выступлениях также запрещено.

Разработанный сценарий должен в обязательном порядке предусматривать произнесение со сцены "речи о развитии и достижениях Санкт-Петербурга".

Ранее стало известно о намерении МО № 72 провести свое праздничное мероприятие ко Дню семьи, любви и верности. На это муниципалы готовы выделить до 800 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру