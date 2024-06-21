Водителя утонувшего в Мойке автобуса оставили в СИЗО

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда города в отношении водителя упавшего в Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова, об этом 21 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Водитель утонувшего автобуса на данный момент проходит по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Защитник Курбонова просил смягчить для него меру пресечения, так как он полностью признал вину, раскаялся и принес потерпевшим свои извинения. Прокурор при этом, наоборот, просил оставить все как есть.

Суд решил оставить постановление районного суда в отношении Рахматшоха Курбонова без изменений.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга