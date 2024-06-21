Комитет Госдумы рекомендовал принять инициативу ЗакСа о контроле за аттракционами

Проект федерального закона, подготовленный депутатами петербургского ЗакСа, получил поддержку комитета Госдумы по промышленности и торговле. Речь идет об инициативе, регламентирующей контроль за аттракционами, о чем сообщил в своем Telegram-канале спикер городского парламента Александр Бельский. Ее рекомендовали к принятию в первом чтении.

Петербуржец напомнил о печальной регулярности, с которой происходят несчастные случаи.

"Главные причины – технические неполадки и запредельный износ оборудования. При этом в стране до сих пор нет общих для всех правил регистрации, эксплуатации и контроля аттракционов", - написал единоросс.

Бельский поблагодарил коллег, работавших над документом - Константина Чебыкина, Антона Рудакова и Дениса Четырбока. В прошлом году законопроект поддержало федеральное правительство.

На региональном уровне подобная инициатива вступила в силу с начала этого года. Согласно новым правилам, каждому аттракциону необходимо присваивать идентификационный номер и QR-код.

Фото: ЗАКС.Ру