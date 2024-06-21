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Новости 17:26

В Петербурге по делу о гибели рабочего осудили гендиректора стройфирмы

фото ЗакС политика В Петербурге по делу о гибели рабочего осудили гендиректора стройфирмы

Суд в Петербурге 21 июня вынес приговор по делу о смертельном падении рабочего при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК), которое рассматривалось в особом порядке. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, гендиректор ООО "Нева-Строй" Сергей Лотарев получил полтора года условного срока.

В вину бизнесмену поставили то, что он доверил производство работ человеку, плохо знакомому с требованиями охраны труда. Последний, в свою очередь, допустил до штукатурных работ в доме по 8-й Красноармейской улице человека, не прошедшего медосмотр и инструктаж. Более того, штукатур действовал без страховочного оборудования. Это привело к его падению с высоты, соответствующей уровню четвертого-пятого этажа. Потерпевший умер в больнице спустя три дня.

Гендиректор стройфирмы признал вину, раскаялся и выплатил родственнику погибшего полмиллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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