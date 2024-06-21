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Новости 21:10

Иноагентом объявили петербургского мундепа Волохонского*

фото ЗакС политика Иноагентом объявили петербургского мундепа Волохонского*

Российское Министерство юстиции обновило перечень физических и юридических лиц, имеющих статус иностранных агентов. В пятницу 21 июня в него попали депутат петербургского МО "№72" Владимир Волохонский*, кинорежиссер Роман Качанов**, бывший депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов***, адвокат Алексей Прянишников**** и глава "Комитета-2024"***** Сергей Антонов******.

"Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в характеристике Волохонского*.

Ему же вменяют распространение контента других иноагентов. Похожим образом чиновники оценивают деятельность Качанова**, известного по фильмам "ДМБ" и "Даун Хаус".

*Минюст внес Владимира Волохонского в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Владимира Волохонского в реестр экстремистов и террористов

**Минюст внес Романа Качанова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Никиту Кириллова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Алексея Прянишникова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес "Комитет-2024" в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Сергея Антонова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Волохонский Владимир (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, внесен в реестр иностранных агентов) Львович 
Кириллов Никита  (внесен в реестр иностранных агентов) Никитович




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