Иноагентом объявили петербургского мундепа Волохонского*

Российское Министерство юстиции обновило перечень физических и юридических лиц, имеющих статус иностранных агентов. В пятницу 21 июня в него попали депутат петербургского МО "№72" Владимир Волохонский*, кинорежиссер Роман Качанов**, бывший депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов***, адвокат Алексей Прянишников**** и глава "Комитета-2024"***** Сергей Антонов******.

"Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", - говорится в характеристике Волохонского*.

Ему же вменяют распространение контента других иноагентов. Похожим образом чиновники оценивают деятельность Качанова**, известного по фильмам "ДМБ" и "Даун Хаус".

*Минюст внес Владимира Волохонского в единый реестр иноагентов; Росфинмониторинг внес Владимира Волохонского в реестр экстремистов и террористов

**Минюст внес Романа Качанова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Никиту Кириллова в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Алексея Прянишникова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес "Комитет-2024" в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Сергея Антонова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру