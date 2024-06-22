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Новости 11:19

Бастрыкин поручил доложить о нарушениях при работах в Муринском парке

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил доложить о нарушениях при работах в Муринском парке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на нарушения, которые, предположительно, были допущены при проведении работ в Муринском парке, об этом 22 июня сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее петербуржцы обратились к Бастрыкину в интернете, где рассказали, что организация, которая выполняет работы в Муринском парке, режет корни деревьев, уничтожает газон и так далее.

Они отметили, что никаких ограждений для защиты зеленых насаждений нет. ГСУ СК РФ по Петербургу проводит проверку по статье о халатности (ст.293 УК РФ).

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СКР по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.

Фото: пресс-служба СК РФ


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