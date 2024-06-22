Выпускники из Мариуполя приедут на "Алые паруса" третий раз подряд

В Петербург приехали выпускники из Мариуполя, чтобы посетить праздник выпускников "Алые паруса", об этом 22 июня пишут "Известия".

Помимо петербургских и мариупольских выпускников, в празднике поучаствуют медалисты и олимпиадники. По словам одной из выпускниц, этот день для нее особенный и на "Алые паруса" она готовится тщательно.

Стоит отметить, что выпускники из Мариуполя приезжают на "Алые паруса" третий раз подряд. В этом году праздник пройдет 28 июня.

Напомним, что из-за репетиций праздника "Алые паруса" в Петербурге будут введены ограничения для транспорта.

Фото: ЗАКС.Ру