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Новости 14:48

Беглов заявил о необходимости привести в порядок места, связанные с поэтессой Ольгой Берггольц

фото ЗакС политика Беглов заявил о необходимости привести в порядок места, связанные с поэтессой Ольгой Берггольц

В 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны почтили память блокадной поэтессы Ольги Берггольц в Палевском саду, об этом 22 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

К памятнику поэтессе в саду цветы возложил губернатор Петербурга Александр Беглов. Многие места в Невском районе связаны с Берггольц, так как там прошли ее годы молодости.

"В саду установлен памятник Ольге Федоровне Берггольц. В следующем году ей исполняется 115 лет. Считаю важным привести в порядок все памятные места, связанные с поэтом", – сказал Александр Беглов. 

Напомним, что Смольный во второй раз отказал передвигать школу, где училась поэтесса Ольга Берггольц, при строительстве Большого Смоленского моста.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга


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