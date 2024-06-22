Курьера, сбившего женщину на улице Подвойского, отправили в СИЗО

Невский районный суд избрал меру пресечения для курьера доставки Масрура Юнусова по статье о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ч.1 ст.268 УК РФ), об этом 22 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, вечером в понедельник, 17 июня, подозреваемый на электровелосипеде сбил 52-летнюю петербурженку на улице Подвойского. Она получила тяжкий вред здоровью.

Уточняется, что молодой человек находится в России с нарушением миграционного законодательства. Защита просила отказать в удовлетворении ходатайства дознания о заключении под стражу.

Суд избрал Масруру Юнусову меру пресечения в виде заключения в СИЗО до 18 августа 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру