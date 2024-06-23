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Новости 14:14

Дорожный конфликт в Курортном районе закончился стрельбой

фото ЗакС политика Дорожный конфликт в Курортном районе закончился стрельбой

В Петербурге за минувшие сутки случился еще один уличный конфликт, приведший к стрельбе. В районе Репино повздорили два участника дорожного движения, передает ГУ МВД по региону: водитель иномарки и прохожий не поделили дорогу на пешеходном переходе.

Автомобилист ударил оппонента, а затем выстрелил в него из пневматического пистолета, причинив ушибленную рану. Проявившего агрессию петербуржца увезли в полицейский участок, где на него составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция сообщила о хулиганской стрельбе по прохожим на Лесном проспекте: таким образом решил развлечься студент колледжа, сидевший в автомобиле. На него завели уголовное дело.

Фото: ЗАКС.Ру


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