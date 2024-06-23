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Новости 18:00

Беглов выразил соболезнования главе Севастополя в связи с ракетным обстрелом

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования главе Севастополя в связи с ракетным обстрелом

Обстрел Севастополя 23 июня, приведший к человеческим жертвам, вызвал реакцию со стороны петербургского правительства. Губернатор Александр Беглов принес соболезнования губернатору крымского города Михаилу Развожаеву. Произошедшее глава Петербурга считает актом варварства.

"От имени петербуржцев выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Мы разделяем горе семей, которые постигла трагедия", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор пожелал скорейшей поправки всем, кто пострадал от ракетной атаки. 

Минобороны заявило, что обстрел был произведен с использованием американского оружия. По последним данным, получили ранения более ста человек. Погибшими пока числятся пятеро. 24 июня в Севастополе объявили траур.

Фото: ЗАКС.Ру


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